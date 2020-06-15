В детских лагерях Ленобласти встретили первых отдыхающих

В Ленобласти стартовала летняя оздоровительная кампания. Первыми в летние лагеря прибыли дети-сироты, проживающие в ресурсных центрах региона.

Сегодня, 15 июня, четыре детских лагеря: «Восток» в Бокситогорском районе, «Маяк» в Гатчинском районе, «Березняки» в Ломоносовском районе и «Орион» в Тихвинском районе встречают первых отдыхающих. Детям при заезде измеряют температуру, проводят санобработку личных вещей – сумок и чемоданов. Всего в первую смену отдохнут более 200 детей из 9 ресурсных центров.

Также к заезду детей медицинских работников готовится детский лагерь «Россонь» в Кингисеппском районе.

Напомним, что детские лагеря для остальных детей планируют открыть 1 июля.