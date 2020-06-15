В кустах на кладбище в Тихвине нашли закрытый цинковый гроб — фото

Жители Тихвина обнаружили в зарослях на кладбище старый цинковый гроб и заподозрили осквернение могилы.

На фото, опубликованные в группе “Подслушано Тихвин” во ВКонтакте”, видно, что поросший мхом гроб лежит в кустах, неподалеку от кладбищенских оградок. В комментариях пользователи предположили, что на гроб скорее всего наткнулись, когда копали могилу и выкинули подальше. Тем самым осквернили захоронение и вопрос следует задать администрации кладбища и правоохранительным органам.