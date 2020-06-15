В Сланцах перед судом предстанет мать, по пьяни задавившая младенца во сне

Ребенок перестал дышать после ночи, проведенной в одной кровати с пьяной матерью.

Суд Сланцевского района рассмотрит уголовное дело молодой матери, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 26-летняя мать перед трагедий употребляла алкоголь. Когда ребенок заплакал, она уложила его спать с собой на одну кровать. На следующее утро младенец был обнаружен без признаков жизни.

После случившегося опека забрала из квартиры двух мальчиков пяти и семи лет и поместила в Сланцевскую районную больницу.