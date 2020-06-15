В Ленобласти подвели итоги работы в здравоохранении за 2019 год  

В Ленинградской области подвели итоги работы за 2019 год. Обсуждение затронуло противодействие распространению COVID-19, обеспеченность медицинским персоналом, реализацию программы «Земский доктор» и обеспеченность кадрами.

В Ленинградской области система здравоохранения действует на опережение. За 2019 год в регионе возведены 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Закуплены 48 передвижных медицинских комплексов. Количество врачей опережает рост населения. Например, если в 2014 году на 10 000 человек приходилось 28,5 докторов, то в 2019 году этот показатель составляет 31,7. Также достигнут показатель по укомплектованности среднего медицинского персонала и врачей.

В Ленинградской области в течение нескольких лет реализуется программа «Земский доктор». В 2012 году в ней принимали участие 70 человек. В 2019 году – уже 244 человека. В прошедшем году финансовая поддержка была выделена 244 специалистам – 186 врачам и 58 фельдшерам, работающим в селах.

Ленинградская область заняла третье место по России в сфере реализации мер по устранению дефицита кадров. Каждый год в регионе проходят подготовку 500 специалистов среднего звена. Областью выплачиваются единовременные пособия в амбулаторно-поликлинической службе для врачей. Также в течение трех лет специалисты до 30 лет получают по 56,6 тысяч рублей ежегодно. Средний медперсонал в возрасте до 50 лет, приехавший на работу в село, получают доплату в 345 тысяч рублей.

По итогам 2019 года средняя зарплата врачей – 84 618 рублей, среднего медперсонала – 43 775 рублей, младшего – 41 221 рублей.