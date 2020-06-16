Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 16 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 8,1 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 439 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 4 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 343091 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 891556 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 2 182 950 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 16 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 537210 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.