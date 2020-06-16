В Ленобласти 70 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 16 июня

В Ленобласти на утро 16 июня зафиксировали 70 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 8 248 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2 950 случаев (35,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 545 458 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 193 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 7 284 человек. При этом за сутки выздоровели 9 767 человек, общее число выписанных — 294 306. Отмечается, что число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки.