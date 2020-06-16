Жительница Сланцев избивала своих пятерых детей – ей назначены исправительные работы

Жительница Сланцев признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Также женщина была замечена в жестком обращении с ними. Решением суда ей назначены восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5 % дохода в пользу государства.

Следствие установило, что женщина не исполняла родительские обязанности, злоупотребляла алкоголем и не заботилась о своих детях. Сами дети не проходили медицинские осмотры, не имели собственных спальных мест и средств гигиены, нерегулярно питались. При изъятии в 2019 году органы опеки зафиксировали у них телесные повреждения.

Обвиняемая полностью признала свою вину.