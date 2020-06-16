В Ленобласти повысят туристическую привлекательность городов воинской славы

В Ленобласти выбраны победители Межрегионального молодежного конкурса «Земля героев». На состязании были представлены творческие проекты, направленные на повышение туристической привлекательности городов воинской славы.

В состязании приняли участие областные и петербуржские команды. Гран-при удостоена команда из Санкт-Петербурга. Ее проект – фестиваль в Выборге, которые включает в себя:

квест по городу;

реконструкцию боевых действий;

высадку деревьев в честь ветеранов ВОВ;

выступление петербургской группы the Hatters.

Первое место занял проект по выпуску детской книги о исторических событиях Тихвина и созданию ролика об исторической памяти жителей города. Второе – экскурсия по Выборгу и короткометражный фильм с дополненной реальностью. Третье место – многоформатный бренд Луги.

Ленобласть удостоена специального приза организаторов, который был вручен за разработку квеста по памятным местам Гатчины. Также регион победил в номинации «Город Гатчина». Проекты-победители будут рекомендованы администрациям городов воинской славы.