Видео: грузовик смял пять машин на трассе из-за отказавших тормозов – смертельное ДТП

Смертельная авария произошла 16 июня около 13:20 на 1649 километре автодороги Москва – Челябинск. У грузовика со щебнем отказали тормоза. В результате он смял сразу четыре легковых автомобиля – «Лада-Гранта», ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero – и столкнулся с грузовым автомобилем Cino.

Ехавшие впереди легковые и грузовая машины сбавили скорость из-за ремонта на мосту через реку Сильгу, Водитель понял, что тормоза отказали, и стал кричать об этом в служебную рацию. Столкновения избежать было невозможно. В результате ДТП погибли двое, а пострадали шестеро.