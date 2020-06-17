В Ленобласти к работе вернулся каршеринг

В регионе вновь можно воспользоваться услугами «Делимобилей» и YouDrive.

После снятия ограничений в Ленобласти вновь заработали сервисы каршеринга. Компании «Делимобиль» и YouDrive будут работать на территории региона при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Отмечается, что в салоне автомобиля будет проходить регулярную дезинфекцию. Также автомобили можно будет арендовать до пяти суток.

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В компании YouDrive, что пользователи смогут уехать от КАД только не дальше 250 км.