В Ленобласти к работе вернулся каршеринг

В регионе вновь можно воспользоваться услугами «Делимобилей» и YouDrive.
После снятия ограничений в Ленобласти вновь заработали сервисы каршеринга. Компании «Делимобиль» и YouDrive будут работать на территории региона при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.
Отмечается, что в салоне автомобиля будет проходить регулярную дезинфекцию. Также автомобили можно будет арендовать до пяти суток.
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