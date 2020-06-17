Купаться пока нельзя: в Ленобласти только 10 водоемов готовы принять отдыхающих

Роспотребнадзор по Ленобласти проверил качество воды в реках и озерах региона на соответствие санитарным нормам.
Пригодными для купания оказалось только 10 водоемов – они соответствуют всем требованиям. Однако купаться пока запрещено — действуют ограничения, введенные из-за коронавируса. Для отдыхающих пляжи возможно откроют лишь на третьем этапе снятия ограничений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.
Итак, водоемы пригодные для купания:
- Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
- Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);
- Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);
- Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);
- Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);
- Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое);
- Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);
- Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).