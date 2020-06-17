Купаться пока нельзя: в Ленобласти только 10 водоемов готовы принять отдыхающих

Роспотребнадзор по Ленобласти проверил качество воды в реках и озерах региона на соответствие санитарным нормам.

Пригодными для купания оказалось только 10 водоемов – они соответствуют всем требованиям. Однако купаться пока запрещено — действуют ограничения, введенные из-за коронавируса. Для отдыхающих пляжи возможно откроют лишь на третьем этапе снятия ограничений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

Итак, водоемы пригодные для купания: