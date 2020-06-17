Городская баня в Приозерске возобновляет свою работу

Городская баня, закрытая из-за пандемии коронавируса, возобновит свою работу с 20 июня.

В первое время баня будет работать с некоторыми ограничениями: в помывочные отделения будут запускать не более 50% от общего количества мест; на входе измерять температуру; посещение будет организовано по временному расписанию и другие меры безопасности.

Как сообщает глава администрации Приозерского района Александр Соклаков, льготной категории граждан смогут помыться в бани по понедельникам с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Ранее мы сообщали, что городская баня в Луге откроется в июле после ремонта, но при благоприятной эпидемиологической ситуации.