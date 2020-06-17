Ленобласть присоединится к обязательной маркировке товаров

С 1 июля 2020 года товары без цифровой маркировки будут считаться незаконными. Это распространяется на обувь, лекарства и сигареты.

Нововведение призвано защитить россиян от подделок, при этом полностью система должна заработать к 2024 году. Эксперименты по маркировке проводятся и для других товаров, в том числе молочной продукции, бутилированной воды, шин и так далее.

Примечательно, что для предприятий, производящих товары, подлежащие маркировки, предусмотрены обучающие вебинары на сайте «Центра развития перспективных технологий». На платформе доступны материалы для представителей каждой из товарных групп, подлежащих маркировке.

Участники вебинаров могут задавать вопросы экспертам, а ответы на часто задаваемые будут размещены в соответствующем разделе.

Ранее ivbg.ru писал, что товарооборот Соснового Бора составил 2,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Петростата.