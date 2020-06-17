Александр Дрозденко поздравил ленинградских выпускников

Сегодня, 17 июня, губернатор Ленинградской области поздравил выпускников, а также обратил внимание на необычный формат выпуска 2020 года, связанный с коронавирусными ограничениями.

«Дорогие друзья! Выпуск 2020 года – особый, в шутку его называют «коронным» выпуском. Я от всей души желаю, чтобы изменения и ограничения этого года не помешали воплощение ваших жизненных планов, выбору профессии, не испортили радости взросления и завершения школьного этапа вашей жизни», — поделился глава Ленобласти.

Александр Дрозденко отметил, что сегодняшний выпускной — это тоже особый праздник.

«Я попросил всех, кто причастен к его организации, подготовить выпускной «от души», чтобы подарить радость и выпускникам, и учителям, и родителям. Искренне желаю вам удачи, здоровья и – в добрый путь!», – сказал в своем поздравлении Александр Дрозденко.

В онлайн-режиме из-за сложившейся эпидемиологической обстановки выпускников поздравляют Денис Клявер, Niletto и группа «Artik & Asti». Трансляции доступны в эфире телеканала ЛенТВ24 и в соцсетях.

Напомним, трансляция началась в 17:00 по московскому времени. К празднику могут присоединиться не только виновники торжества, но и все желающие.