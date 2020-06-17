Названы даты проведения матчей Евро-2020

Матчи Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Об этом сообщили в исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи пройдут в следующих городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербурге.

Финал состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Города, которые принимают матчи, уже подтвердили свою готовность к проведению спортивных мероприятий. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что изменений в расписании состязаний не ожидается, а прогнозы по присутствию на них зрителей «оптимистичные».