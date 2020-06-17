В Сосновом Бору вышли из строя светофоры после ливня

Вчера, 16 июня, из-за проливного дождя светофоры на двух перекрестах в Сосновом Бору вышли из строя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о перекрестках на проспекте Героев и улицы Космонавтов и проспекта Героев и улицы Красных Фортов.

«В короткий срок устранить неисправность не удалось. Потребовался заказ комплектующих частей. Сегодня запчасти будут доставлены и в самое ближайшее время светофоры начнут работать», — говорится в сообщении.

Водителей города просят быть предельно внимательными на указанных участках.