Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 18 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 8,3 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 451 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 4,2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 367264 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 960309 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 2 234 471 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 18 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 553301 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.