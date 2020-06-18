Житель Нового Девяткино варил и рассылали нелегальные стероиды по России и в Беларусь

По подозрению в незаконном производстве и продаже стероидов-анаболиков 17 июня задержаны двое уроженцев Мурманской области и житель Нового Девяткино. Их препараты продавались через три интернет-магазина по России и в Республику Беларусь.

По данным следствия, ингредиенты приобретались в Китае. Препараты для активного роста мышечной массы изготовлялись в съемной квартире на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге.

Во время обысков найдены 20 граммов вещества, химические реактивы, емкости, лабораторное оборудование, электронные весы и упаковки. Изъяты компьютер, мобильные телефоны, кассовые чеки и банковские карты. Один из задержанных находится в федеральном розыске с сентября 2019 года.

Возбуждены уголовные дела о покушении на контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере.