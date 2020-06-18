Полицейский на личном автомобиле насмерть сбил дорожного рабочего под Нурмой — видео

По предварительной информации, полицейский был пьян.

ДТП произошло на 120 километре дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» рядом с поселком Нурма в Тосненском районе Ленобласти. Автомобиль марки Mercedes GL сбил дорожного рабочего. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, мужчина скончался.

По данным 47news, за рулем иномарки находился 30-летний оперуполномоченный «убойного отдела» ОМВД по Тосненскому району. Скорее всего, машина принадлежит его матери. По предварительной информации, мужчина был нетрезв.

На месте происшествия сейчас работают следком и полицейские.