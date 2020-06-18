19 июня в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 19 июня в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами — ливни и грозы. Ветер ночью северо-западный, северный 2-7 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14…+19 гр., днем столбики термометров покажут +21…+26 гр., на юге местами до +29 гр.