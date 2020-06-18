РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов

Вагоны-рестораны открыли во всех поездах дальнего следования, в том числе в “Сапсанах”.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, обслуживание в открывшихся вагонах-ресторанах будет осуществляться с соблюдением всех санитарных норм. Пассажиры смогут воспользоваться антисептиком, продавцы будут работать в медицинских масках и перчатках, а вагон будут дезинфицировать минимум два раза в день.

Открыть вагоны-рестораны компания решила в связи с постепенным снятием ограничений по коронавирусу.