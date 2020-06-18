В понедельник жительница Ломоносовского района позвонила на «прямую линию» Александру Дрозденко о рассказала о проблеме 80-летней блокадницы из поселка Лебяжье.

Сообщалось, что участок женщины расположен на берегу Финского залива, в связи с этим его регулярно подтапливает, передает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Глава Ленобласти отдал распоряжение дорожному комитету выехать на место и разобраться с проблемой. Сегодня, 18 июня, стало известно, что рабочие приступили к укреплению береговой линии.