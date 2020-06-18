В суд переданы уголовное дело и обвинительное заключение в отношении 32-летнего жителя Смоленской области. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, убийстве, покушении на убийство для сокрытия преступления, а также в умышленном поджоге.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый отдыхал в компании на даче в садоводстве «Якорь» в Волховском районе Ленинградской области. Хозяева уехали, а гости начали ссориться. Обвиняемый убил 33-летнего оппонента ударом ножа в сердце.

Для сокрытия убийства он попытался сжечь дом вместе с трупом. В помещениях спал другой гость. Он проснулся от лая собак и сумел выбраться из уже горящего строения.