Подробности и видео: молния убила шестилетнего мальчика на берегу Финского залива

Удар молнии попал не только на ребенка, но и сопровождавшую его бабушку. Когда начался ливень, они спрятались под зонтом. Его брат с отцом в это время купались в заливе.

Как ранее ivbg.ru писал, вечером 18 июня в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива в сотне метров от Сидоровского канала в шестилетнего мальчика ударила молния.

Известно, что в момент удара молнией мальчик сидел с бабушкой под зонтиком, а его отец и брат-близнец купались в заливе, сообщают очевидцы «Фонтанке«.

“Потом ударила сильная молния, сначала мы испугались все, потом женщина стала кричать сильно, моя подруга Дина кинулась им на помощь, мы попросили людей в машине вызвать скорую. Дина вытащила из кустов мальчика, у него был ожог на руке”, — рассказывает очевидица.

У пожилой женщины оставался в руках зонт, девушка его отбросила и начала делать. ребенку сердечно-легочную реанимацию. А подбежавший мужчина пытался помощь бабушке. Прибывшие на место врачи смогли только констатировать смерть мальчика, а женщину увезли в больницу. Отец с братом-близнецом не пострадали.

Согласно данным сервиса lightningmaps.org, в этом месте две вспышки произошли в самом начале грозы, в 18.51 и 18.57.