Подробности и видео: молния убила шестилетнего мальчика на берегу Финского залива

Удар молнии попал не только на ребенка, но и сопровождавшую его бабушку. Когда начался ливень, они спрятались под зонтом. Его брат с отцом в это время купались в заливе.
Как ранее ivbg.ru писал, вечером 18 июня в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что на пляже Финского залива в сотне метров от Сидоровского канала в шестилетнего мальчика ударила молния.
Известно, что в момент удара молнией мальчик сидел с бабушкой под зонтиком, а его отец и брат-близнец купались в заливе, сообщают очевидцы «Фонтанке«.
У пожилой женщины оставался в руках зонт, девушка его отбросила и начала делать. ребенку сердечно-легочную реанимацию. А подбежавший мужчина пытался помощь бабушке. Прибывшие на место врачи смогли только констатировать смерть мальчика, а женщину увезли в больницу. Отец с братом-близнецом не пострадали.
Согласно данным сервиса lightningmaps.org, в этом месте две вспышки произошли в самом начале грозы, в 18.51 и 18.57.