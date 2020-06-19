Как сообщают «РИА Новости», со 2 июня 2020 года переводы через банкоматы «Сбербанка» стали платными. Максимальная комиссия составляет 1000 рублей вне зависимости от региона.

Бесплатно можно переводить до 50 000 рублей в месяц включительно. При переводах свыше установленной планки нужно:

либо платить 1 % с любой суммы перевода ;

; либо приобрести подписку для бесплатных переводов.

По мнению представителей «Сбербанка», лимит в 50 000 рублей «удовлетворяет потребности почти 90 % клиентов».

Редакция ivbg.ru напоминает: с 14 июня 2020 года в России отменили банковский роуминг. Теперь комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка взиматься не будут.