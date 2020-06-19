За порнографические сообщения во «ВКонтакте» задержан житель Шлиссельбурга

В Красном Селе 19 июня задержан 45-летний безработный из Шлиссельбурга Кировского района Ленинградской области. Его подозревают в распространении порнографии, в том числе и с участием несовершеннолетних, через интернет.

По данным следствия, ныне задержанный рассылал девушкам сообщения и фотографии развратного характера в социальной сети «ВКонтакте». А в одной из переписок упоминал о «близости» с 11-летней дочерью.

Известно, что задержанный в разное время работал в детских театрах «Зазеркалье» и ТЮЗ им. Брянцева. В его должностные обязанности входили изготовление и монтаж театральных декораций.

По факту распространения порнографических материалов с использованием сети интернет возбуждено уголовное дело.