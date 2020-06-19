В Гатчинском районе продолжают ремонтировать жилье ветеранам

За последние пять лет в Гатчинском районе отремонтировали 42 жилых дома за счет областного бюджета на общую сумму 12,5 млн рублей.

Только в апреле этого года выдано 11 сертификатов на сумму от 344 тысяч рублей до 437 тысяч рублей. Ветераны сами решают, что отремонтировать на выданную сумму. Как правило, они просят заменить кровлю и окна, укрепить фундамент. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на обновление жилого дома осуществляются в Ленобласти уже не первый год по инициативе губернатора Александра Дрозденко. С начала 2020 года в Ленобласти выплаты выросли на 20% и составят 344 тысяч рублей на одного человека, а на семьи из двух и более человек — до 437 тысяч рублей.