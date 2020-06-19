В Гатчинском районе продолжают ремонтировать жилье ветеранам

Автор: Гузель Галимова
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За последние пять лет в Гатчинском районе отремонтировали 42 жилых дома за счет областного бюджета на общую сумму 12,5 млн рублей.

Только в апреле этого года выдано 11 сертификатов на сумму от 344 тысяч рублей до 437 тысяч рублей. Ветераны сами решают, что отремонтировать на выданную сумму. Как правило, они просят заменить кровлю и окна, укрепить фундамент. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

 

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В Гатчинском районе продолжается реализация программы по ремонту индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны. С 2015 года и по настоящее время в районе отремонтировано 42 жилых дома с использованием средств бюджета Ленинградской области на общую сумму 12 535,000 рублей. В апреле 2020 в Гатчинском районе года было выдано 11 свидетельств на ремонт жилых помещений. При этом сумма ежегодно индексируется. В этом году выплата составляет от 344 000 до 437 000 рублей. Ветераны сами решают какой ремонт им необходим. Как правило речь идет о замене кровли, окон, укреплении фундамента. #ленобласть #гатчина #gatchina_gov #программаремонта #ветераны

Публикация от Гатчинский район (@gatchina_gov)

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на обновление жилого дома осуществляются в Ленобласти уже не первый год по инициативе губернатора Александра Дрозденко. С начала 2020 года в Ленобласти выплаты выросли на 20% и составят 344 тысяч рублей на одного человека, а на семьи из двух и более человек —  до 437 тысяч рублей.