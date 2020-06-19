«Юрий Маточкин» отправился в плавание с «Выборгского судостроительного завода»

Траулер «Юрий Маточкин», заложенный на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, сегодня спустили на воду
Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы ёмкостью до 2375 куб. м.
Напомним, что 18 мая 2017 года Выборгский судостроительный завод и компании «Атлантрыбфлот» и «Компания ЛКТ» (входят в группу «ФОР») подписали контракты на строительство рыболовных траулеров проекта ST-116XL-FOR. Всего по их заказу на выборгском предприятии будет построено три рыболовных траулера этого проекта.
Ранее мы писали, что петербургский судостроительный завод принял заказ на строительство четырех рыбацких траулеров. Стоимость каждого судна оценивается в более чем 4 миллиарда рублей.