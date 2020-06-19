«Юрий Маточкин» отправился в плавание с «Выборгского судостроительного завода»

Траулер «Юрий Маточкин», заложенный на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, сегодня спустили на воду

Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы ёмкостью до 2375 куб. м.

Напомним, что 18 мая 2017 года Выборгский судостроительный завод и компании «Атлантрыбфлот» и «Компания ЛКТ» (входят в группу «ФОР») подписали контракты на строительство рыболовных траулеров проекта ST-116XL-FOR. Всего по их заказу на выборгском предприятии будет построено три рыболовных траулера этого проекта.

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Ранее мы писали, что петербургский судостроительный завод принял заказ на строительство четырех рыбацких траулеров. Стоимость каждого судна оценивается в более чем 4 миллиарда рублей.