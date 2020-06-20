Дополнительные бригады энергетиков устраняют последствия урагана во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области договорился о привлечении аварийных бригад ЛОЭСК и «Ленэнерго» к работе по устранению последствий урагана во Всеволожском районе.

Ураган прошел во Всеволожске 18 июня, в результате чего повалено оказалось более 400 деревьев. Кроме того, повреждены опоры ЛЭП, в связи с чем по многим адресам ленинградцы до сих пор живут без электричества.

Работы по ремонту будут оплачены из резервного фонда правительства региона.

Ранее ivbg.ru писал о том, как непогода в виде грозы и сильного ветра пришла в Ленинградскую область. Пользователи массово делились в социальных сетях последствиями обильных осадков.