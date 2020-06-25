Фото: петербуржцы совратили девочек 14 и 17 лет, накачали наркотиками и сняли видео

Активисты движения «Весна» Владимир Казаченко и Вадим Тишкин признаны виновными в растлении несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Владимир Казаченко склонил девочек-подростков к употреблению наркотиков и психотропного вещества. Основными уликами в деле стали видеозапись и фотографии интимного содержания в телефоне одной из пострадавших.

Дело слушалось в закрытом режиме. Решением суда Казаченко получил четыре года заключения, а Тишкин – три с половиной года. Подсудимые признали вину.