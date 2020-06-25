Из-за жары лоси стали чаще выбегать на трассы Петербурга и Ленобласти

Водителей Ленобласти и Петербурга предупреждают о выбегающих на дорогу лосях. В случае гибели животного автолюбителю придется заплатит 80 тысяч рублей штрафа.

Росприроднадзор по СЗФО призывает водителей быть внимательными на дорогах вблизи лесов. Лоси все чаще стали выбегать на трассы, поскольку на открытых пространствах животные меньше страдают от укусов насекомых и высокой температуры.

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В ведомстве призвали быть максимально осторожными и соблюдать скоростной режим на территориях, где установлены знаки «Дикие животные». Напоминаем, что в случае гибели лося водителю придется заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.