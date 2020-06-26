100 тыс. ленинградцев уже выразили свое отношение к внесению изменений в Конституцию

По данным Леноблизбиркома, активность жителей региона 25 июня составила 7%.

Напоминаем, что в Ленобласти с 8.00 до 20.00 работает 991 избирательный участок. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

С подробной информацией о голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.

Также жители Ленобласти могут узнать о ходе подготовки к общероссийскому голосованию, а также о едином дне голосования 13 сентября текущего года. Обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (812) 492-96-51 можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.