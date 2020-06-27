Роспотребнадзор просит Александра Дрозденко не открывать «Меги»

Сегодня, 27 июня, постановлением правительства Ленинградской области вступает в силу ряд послаблений в области коронавирусных ограничений, в том числе тех, которые распространяются на работу ТЦ.

Открытие торговых центров обставлено целым рядом условий. Например, их площадь не должна превышать 36 тыс. кв. метров, обязательно использование масок, а в районах «красной» и «желтой» зон торговые залы не должны превышать 400 кв. метров и на одного посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров. В крупных торговых центрах, где площадь превышает 36 тыс. кв. метров, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, салонов связи, продажа товаров первой необходимости, садово-огородного инвентаря, детских товаров, мебели, строительных товаров и табачных изделий. Маски обязательны.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Ленобласти, учитывая ситуацию с коронавирусом, направило предписание о недопустимости открытия торговых центров «Мега» на границе Ленинградской области и Петербурга. Это объясняется тем, что 90% покупателей и персонала — жители Петербурга, где ситуация с заболеванием остается напряженной.

Управление Роспотребнадзора просит Александра Дрозденко воздержаться от разрешения на открытие торговых центров «Мега» до улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и Лениградской области.