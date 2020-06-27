Стало известно, почему в Ленобласти не открывают «Меги»

Жители Санкт-Петербурга через Instagram требуют Александра Дрозденко ускорить открытие крупных торговых центров в Ленинградской области. Этому решению препятствует текущая ситуация с коронавирусом.

Петербуржцы уже не просят, а требуют – откройте ТЦ «Мега Парнас» и ТЦ «Мега Дыбенко».

Основная причина, почему указанные торговые центры закрыты, заключается в том, что Всеволожский район находится в «красной» зоне. Говорить об открытии можно будет тогда, когда заболеваемость в районе пойдет на спад, при этом за последние сутки там зафиксировали 15 заболевших, передает Online47.

Вторая причина — ситуация с коронавирусом в Петербурге, который входит в «тройку» антилидеров по количеству заболевших. Открытие торговых центров может повлечь вспышку заболеваний — 90% посетителей и сотрудников ТЦ «Мега» являются жителями Петербурга.

При этом коечным фондом 47 региона предусмотрено более половины от 2076 мест, которые сейчас не задействованы. Мощности могут увеличить. Тем не менее, Роспотребнадзор двух регионов против открытия торговых центров на границе.