Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью рассказал о том, какие требования будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и на пляжах полуострова в этом сезоне из-за пандемии коронавируса.

«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остаётся термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», — сказал Волченко.

На сегодняшний день справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 не требуются уже ни для размещения в гостинице, ни для отдыха в санатории, напомнил глава минкурортов региона. Сохраняется необходимость тестирования персонала, но даже в санаториях его кратность определяет главный санитарный врач в регионе. Министр напомнил о требованиях Роспотребнадзора к работе пляжей.

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