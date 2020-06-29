Министр курортов Крыма рассказал о требованиях к туристам из-за COVID-19

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в интервью рассказал о том, какие требования будут предъявляться к туристам в отелях, санаториях и на пляжах полуострова в этом сезоне из-за пандемии коронавируса.
«Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остаётся термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале», — сказал Волченко.
На сегодняшний день справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 не требуются уже ни для размещения в гостинице, ни для отдыха в санатории, напомнил глава минкурортов региона. Сохраняется необходимость тестирования персонала, но даже в санаториях его кратность определяет главный санитарный врач в регионе. Министр напомнил о требованиях Роспотребнадзора к работе пляжей.
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«Туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра как самое эффективное средство профилактики, в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, и соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах. То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно», — рассказал Волченко.