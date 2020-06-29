Оперштаб: в России за сутки умерли 93 человека с коронавирусом, за все время – 9166

Автор: Александр Селиванов
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В России за сутки умерли 93 человека с коронавирусом, за все время — 9166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 93 летальных случая… За весь период по России умерло 9 166 человек», — говорится в сообщении.

В частности, 23 человека умерли в Москве, 19 — в Санкт-Петербурге, 11 — в Подмосковье.

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