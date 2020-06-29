Депутат Александр Русских призвал жителей Ленобласти проголосовать по поправкам в Конституцию

Депутат Александр Русских принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Он считает важным выполнить свой гражданский долг и призвал жителей Ленобласти проголосовать по поправкам в Конституцию. Также он отметил, что на избирательном участке соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности.

“Не следует забывать о средствах индивидуальной защиты. А в случае их отсутствия на каждом избирательном участке вам предоставят одноразовую маску, антисептическое-дезинфицирующее средство, индивидуальную ручку», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что с 25 по 28 июня проголосовали около полумиллиона жителей Ленобласти. Напомним, что голосование по внесению изменений в Конституцию продолжится до 1 июля. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.