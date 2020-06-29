Фото: змея укусила ребенка на озере Донцо в Волосовском районе

Змея укусила маленького мальчика в воде на озере Донцо в Волосовском районе Ленинградской области. Место укуса распухло, ребенка пришлось поместить в реанимацию.

На фото видно, как змея плавает в воде за ребенком – девочкой с красной повязкой на голове. Пострадавший мальчик – рядом. Его мама сообщила в Instagram, что на укушенной руке была ранка, которая на глазах начала распухать.

В ближайшей больнице им сделали укол и отпустили домой, сказав, что это вряд ли укус именно змеи, потому что «в воде змеи не кусают». К вечеру рука отекла от плеча до кисти. Ребенка госпитализировали в реанимацию Детской городской больницы. Там хирург подтвердил укус змеи.

Фото: @liskisss