Борницкий карьер в Гатчинском районе превращается в свалку — фото

Борницкий карьер в последнее время стал популярным местом для отдыха. Но к сожалению, последствия популярности могут быть весьма печальными.

“Марсианские” пейзажи портит мусор, которые оставляют после себя отдыхающие. По всей видимости, и местные жители, и приезжие стараются успеть отдохнуть, но право убирать за собой оставляют кому-то другому.