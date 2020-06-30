Борницкий карьер в Гатчинском районе превращается в свалку — фото

Борницкий карьер в последнее время стал популярным местом для отдыха. Но к сожалению, последствия популярности могут быть весьма печальными.
“Марсианские” пейзажи портит мусор, которые оставляют после себя отдыхающие. По всей видимости, и местные жители, и приезжие стараются успеть отдохнуть, но право убирать за собой оставляют кому-то другому.
.«До каких пор приезжающие будут думать, что можно свой мусор оставлять там, где сидели?! В скором времени локация с пейзажем «Марса» и без того грязный карьер превратятся во всеобщую свалку!», — возмущаются местные жители в соцсетях.