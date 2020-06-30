С 6 июля в Петербурге откроются фитнес-центры, бассейны и музеи

В Петербурге с 6 июля вводятся новые послабления. Но, конечно же, все вновь открывшиеся заведения будут работать с некоторыми ограничениями.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 6 июля свою деятельность возобновляют:

Магазины с площадью торгового зала более 400 кв. м, при наличии отдельного входа с улицы для посетителей.

Бассейны и фитнес-центры, за исключением тех, что находятся в торговых центрах.

Негосударственные бани и банные комплексы, но пускать будут только в помывочные зоны.

Государственные музеи и галереи. Все — посетители и персонал — должны быть в масках и перчатках.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открылась навигация по рекам и каналам.