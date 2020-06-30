В Выборгском районе неизвестный сбил пенсионерку на тротуаре и скрылся

Автор: Гузель Галимова
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Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Неизвестный водитель при выезде со двора сбил женщину 1941 года рождения и скрылся с места ДТП. Пенсионерка в это время находилась на тротуаре. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает водителя.

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