В Выборгском районе неизвестный сбил пенсионерку на тротуаре и скрылся

Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Неизвестный водитель при выезде со двора сбил женщину 1941 года рождения и скрылся с места ДТП. Пенсионерка в это время находилась на тротуаре. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает водителя.
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