В Выборгском районе неизвестный сбил пенсионерку на тротуаре и скрылся

Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Неизвестный водитель при выезде со двора сбил женщину 1941 года рождения и скрылся с места ДТП. Пенсионерка в это время находилась на тротуаре. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает водителя.