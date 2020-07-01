Об этом рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, на современном стадионе в Рощино будет проведена реконструкция.

На стадионе будут построены несколько новых спортивных объектов. В их числе: ледовый дворец, дополнительные трибуны и универсальная спортивная площадка.

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Также глава региона отметил, что строительные работы называются реконструкцией, так как проводятся в границах одного земельного участка.