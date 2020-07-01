Работодатель из Всеволожска задолжал сотрудникам 50 млн рублей по зарплате

Сотрудникам АО НПП «Биотехпрогресс» во Всеволожском районе не платили зарплату с июля 2019 до апреля 2020 года. Долг по оплате труда составил около 50 млн рублей.

Сотрудники организации рассказали об этом на выездном приеме надзорного ведомства. Прокуроры подали 107 исков во Всеволожский городской суд о взыскании зарплат.

С марта 2020 года «Биотехпрогресс» проходит процедуру банкротства. Пришлось связываться с контрагентами в регионах. Партнеры ликвидировали задолженность перед предприятием, и долги по зарплате удалось полностью погасить.