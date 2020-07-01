После нападения на женщину 1 июля задержан Андрей Максимов. Как ранее сообщал ivbg.ru, его подозревают в убийстве 76-летней пенсионерки в парке Александрино в Санкт-Петербурге при попытке ограбления.

Около 08:30 на номер 112 сообщили о нападении. Некто ударил по голове 51-летнюю женщину, отобрал у нее сумку и убежал. Информацию передали в полицию, и патрульные сработали оперативно.

Андрей Максимов задержан в кустах во время осмотра украденной сумочки. Это преступник-рецидивист, нападавший на женщин в подъездах и парках. Недавно освободился из ИК-3.