Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Ленобласти уже составила 60%

За шесть дней голосования «до дня голосования» – с 25 по 30 июня – проголосовали 771 978 жителей Ленинградской области

Как рассказали в ЦИК региона, всего на территории области проживает 1 362 664 человек, которые имеют право голосовать, но их численность может меняться, так как в Ленобласти голосуют и те, кто не прописан в регионе, но открепился от своих участков.

Как уже ранее писал ivbg.ru, общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон государства завершиться уже сегодня, 1 июля. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

С подробной информацией о голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.