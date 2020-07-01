Более 280 тысяч участников голосования включены в списки избирателей на участках с КОИБ в Ленобласти

По общим числам это почти 21% участников голосования от числа всех участников голосования.

Так, по общим подсчётам практически каждый пятый участник голосования в Ленинградской области сможет проголосовать с использованием технических средств подсчёта голосов.

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил. Участки будут открыты до 20.00.

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С подробной информацией о голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.