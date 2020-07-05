ОМОН провел рейд на улице Рубинштейна в Петербурге

В ночь на 5 июля улицу Рубинштейна в Петербурге перекрыли ОМОН и полиция, поэтому любителям шумных вечеринок пришлось местами себя сдерживать.

Очевидцы сообщают, что везде можно было увидеть сотрудников правоохранительных органов, улицу с двух сторон перекрыли машины ОМОНа. Машины ППС регулярно патрулировали улицу, полицейские подходили к автомобилям отдыхающих и просили сделать музыку тише.

Убирать за собой мусор отдыхающие тоже не сочли нужным, потому после ночной тусовки в центре Петербурга снова образовалась свалка, сообщает «КП Петербург».