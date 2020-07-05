В Выборге из горящей квартиры спасли кошку

Вчера вечером, 4 июля, в специальные службы поступило сообщение о пожаре на бульваре Кутузова, 11 в Выборге. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Горела кухня квартиры, расположенной на пятом этаже. К 21:16 силами дежурной смены 52 пожарно-спасательной части удалось ликвидировать возгорание. На месте работали девять человек и две единицы техники.

В квартире обнаружили тело мужчины, устанавливаются обстоятельства и личность погибшего, сообщает 47news.

В группе «Интересные события в Выборге» во «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что пожарный вынес из горящей квартиры кошку. Животное временно приняла ветеринарная клиника.