Мужчина ударил своего знакомого и угнал его автомобиль у деревни Матокса 

Мужчина силой заставил выйти из салона своего знакомого и угнал его внедорожник. Злоумышленник разыскивается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пассажир во время движения по трассе А-181 “Южное полукольцо” около деревни Матокса ударил водителя по шее, тот притормозил и вышел из салона. Тогда мужчина пересел за руль Mercedes Benz GL500 и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело.