Мигрант на остановке в Тосненском районе получил пулю в живот и в состоянии шока сам добрался до больницы

Неизвестные выстрелили в мигранта, который стоял на остановке в Тосненском районе, и скрылись с места происшествия.

Вечером 5 июля в травмпункт города Пушкин обратился 34-летний мигрант из Таджкистана. Врачи зафиксировали у него огнестрельное проникающие пулевое ранение брюшной стенки и доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Там ему провели операцию и поместили в шоковую терапию, пишут “Невские новости”.

Потерпевший рассказала сотрудникам травмпункта, что на остановке в поселке Федоровское в СНТ “Счастье” в него выстрелили неизвестные, а затем скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.